Gesundheit : Sieben neue Corona-Infektionen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag sieben weitere Corona-Infektionen registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der nachgewiesenen Fälle auf 1152, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Von den neuen Fällen wurden fünf im Landkreis Nordwestmecklenburg registriert und jeweils einer in Rostock und Schwerin.

Avatar_prignitzer von dpa

25. September 2020, 16:42 Uhr