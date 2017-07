Unfälle : Sieben Schwerverletzte nach Unfall bei Grimmen

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Neun Menschen sind bei einem Unfall in der Nähe von Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) teils schwer verletzt worden. Eine 27-Jährige war in Wendisch Baggendorf am Samstag mit ihrem Auto auf die Gegenspur geraten. Ihr Wagen streifte ein entgegenkommendes Auto und stieß anschließend mit einem Transporter zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die 27-Jährige und sechs Insassen des Transporters wurden demnach schwer verletzt. Die Autofahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zwei weitere Mitfahrer des Transporters wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Landstraße war rund vier Stunden gesperrt.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 02.Jul.2017 | 09:39 Uhr