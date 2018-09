Unfälle : Siebenjährige bei Fahrradunfall schwer verletzt

von dpa

19. September 2018, 10:00 Uhr

Ein siebenjähriges Mädchen ist am Mittwochmorgen in Waren (Müritz) auf dem Weg zur Schule mit dem Fahrrad verunglückt und dabei schwer verletzt worden. Das Kind habe plötzlich so stark gebremst, dass es über den Lenker stürzte, teilte die Polizei mit. Dabei habe es sich Bauch- und Kopfverletzungen zugezogen und sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Das Mädchen trug den Angaben zufolge keinen Helm. Die Polizei betonte, dass es für Radfahrer zwar keine Helmpflicht gebe, das Verletzungsrisiko durch das Tragen eines Helmes aber deutlich minimiert werden könne. «Insbesondere Kinder sollten beim Fahrradfahren immer einen Helm tragen», hieß es.