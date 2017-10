Buntes : Sieger des Hirschruf-Wettbewerbs kommt aus dem Nordosten

Bei einem Wettbewerb der besten «Hirsch-Rufer» Norddeutschlands an der Landesgrenze von Mecklenburg zu Brandenburg hat sich am Sonntag ein Teilnehmer aus dem Nordosten durchgesetzt. Die Jury wählte unter sieben Teilnehmern Thomas Soltwedel aus Mecklenburg-Vorpommern auf Platz eins, wie eine Sprecherin der Veranstaltungsagentur am Sonntag sagte. Der Wettbewerb fand im Rahmen des Markttages «Jagd, Wald & Wild» in Bollewick (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) statt.