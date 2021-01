Parteien : Simone Oldenburg soll Linke in Landtagswahlkampf führen

Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Simone Oldenburg, soll ihre Partei als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf führen.

Schwerin | Der Landesvorstand werde die 51-Jährige bei einer Sitzung am 5. Februar vorschlagen, kündigte Landesgeschäftsführer Sandro Smolka am Donnerstag an. Die Kandidatenliste werde dann von einem Parteitag beschlossen, der am 13. März in Demmin (Landkreis Meck...

