Prozesse : Skelett im Brunnen: Hohe Haftstrafe für Angeklagten

20.Dez.2017

Die Indizien belegten zudem, dass der Verurteilte 2009 nur noch allein mit dem späteren Opfer auf einem Hof in Schönermark (Uckermarkkreis) gewohnt habe. Das Opfer war in jenem Jahr umgebracht und in einem Brunnenschacht am Hof versteckt worden.

Der Fall hatte für viel Aufsehen gesorgt, weil die skelettierte Leiche erst 2015 im Brunnen entdeckt wurde. Der Verurteilte stammt aus Neustrelitz, wo er schon kurz nach der Tötung das erste Geld vom Konto seines Opfers abgehoben haben soll. Die Verteidigung hatte Freispruch aus Mangel an Beweisen gefordert.