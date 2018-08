Extremismus : Skulptur zur Erinnerung an Lichtenhagen wird enthüllt

Auf dem Doberaner Platz in Rostock wird am heutigen Freitag eine weitere Skulptur zur Erinnerung an die rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen 1992 enthüllt. Die Skulptur «Empathie» ist der sechste und letzte Teil einer Figurengruppe, die unter dem Titel «Gestern Heute Morgen» von der Künstlergruppe Schaum geschaffen wurde. Sie zeigt den Abdruck zweier Personen, die sich umarmen. Die ersten fünf Skulpturen «Politik», «Selbstjustiz», «Staatsgewalt», «Medien» und «Gesellschaft» wurden im August 2017 in verschiedenen Rostocker Stadtteilen eingeweiht. Die Skulptur «Empathie» entstand auf Initiative des Rostocker Vereins Waldemar Hof. Sie soll das Konzept des dezentralen Erinnerns und Mahnens um einen Ort des Nachdenkens erweitern.

Im August 1992 hatten Anwohner und Neonazis unter dem Applaus Tausender Schaulustiger die Zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende und ein Wohnheim für vietnamesische Arbeiter angegriffen und teils in Brand gesetzt. Die Ausschreitungen gelten als die bis dahin schlimmsten rassistischen Übergriffe der deutschen Nachkriegsgeschichte.