Verkehr : Smartphone-App DB Streckenagent auch von Pendlern genutzt

Zugausfälle sind für Bahnreisende ärgerlich. Noch ärgerlicher ist es, wenn es keine Erklärungen dazu gibt. Smartphone-Nutzer sind da mitunter im Vorteil.

von dpa

31. Juli 2018, 17:31 Uhr

Die Deutsche Bahn hat Lehren aus der massiven Kritik an unzureichenden Informationen über Zugausfälle sowie größere Verspätungen gezogen und verschickt auf Wunsch auch individuelle Benachrichtigungen. Das Angebot über die Smartphone-App DB Streckenagent werde zunehmend auch von Pendlern in Mecklenburg-Vorpommern genutzt, sagte Antje Tenner, Vertriebsleiterin der DB Regio Nordost, am Dienstag in Schwerin. So seien Bahnreisende auf dem täglichen Weg zur Arbeit und nach Hause immer über die Situation auf ihrer Strecke informiert und könnten sich auf Veränderungen einstellen.

Die Deutsche Bahn schickt nach eigenen Angaben täglich rund 700 Züge auf die Strecke. Die meisten sind im Regionalverkehr im Einsatz, der jährlich von 18 Millionen Reisenden genutzt werde. Darunter sind viele Pendler, die die Bahn für den Arbeitsweg nutzen. Stammkunden würden vom Bereich Kundendialog auch Dauerreservierungen für bestimmte Züge angeboten. «Das kann vor allem im Berufsverkehr von und nach Hamburg von großem Vorteil sein», sagte Tenner.

Die neuen Informationsangebote über das Internet hätten das Nachfrageverhalten der Bahnkunden verändert. Dennoch behalte die telefonische Auskunft ihre Bedeutung, betonte Tenner. Vor allem ältere Kunden würden die Telefonauskunft nutzen und sich über Zugverbindungen oder Fahrpreise informieren.

Seit nunmehr 20 Jahren bestehe der Service DB Kundendialog auch in Mecklenburg-Vorpommern. Unter der Rufnummer 0385 7502 405 würden von Montag bis Freitag zwischen 6.00 und 20.00 Uhr Auskünfte erteilt. Die Mitarbeiter nehmen laut Tenner auch Beschwerden entgegen. Das mache etwa acht Prozent der Anrufe aus. Der Anteil habe sich in den zurückliegende Jahren kaum verändert, wohl aber der Ton, der inzwischen häufiger doch recht schroff sei.