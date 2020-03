Wirtschaftspolitik : Soforthilfen: Anhaltend hohe Nachfrage für gefährdete Firmen

Der Bedarf an staatlichen Soforthilfen zum Ausgleich Corona-bedingter Einnahmeausfälle ist bei Firmen in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin groß. Wie das Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte, wurde das Antragsformular für die nicht zurückgeforderten Zuschüsse mehr als 100 000 Mal aus dem Internet heruntergeladen. Rund 12 000 Interessenten hätten ihre Anträge bereits beim Landesförderinstitut eingereicht. «Das ist in der Geschichte unseres Landes einmalig. Wir setzen auf schnelle Unterstützung für die Menschen vor Ort», erklärte Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU).

Avatar_prignitzer von dpa

27. März 2020, 15:51 Uhr

Das seinem Ressort unterstellte Landesförderinstitut hatte laut Glawe am Donnerstag mit der Auszahlung der staatlichen Hilfen an Solo-Selbstständige sowie Kleinst- und Kleinunternehmen begonnen, die wegen der Corona-Krise massive Umsatzeinbrüche verzeichnen. Die Programme von Bund und Land richten sich an Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten. Je nach Mitarbeiterzahl variieren die nicht rückzahlbaren Zuschüsse zwischen 9000 und 40 000 Euro. Neben Unternehmern können auch Angehörige Freier Berufe und selbstständige Künstler, die durch die Corona-Krise in ihrer beruflichen Existenz gefährdet sind, Hilfen beziehen.