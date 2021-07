Energie : Solarpark am Netz: 200 000 Solar-Module liefern Strom

In einem alten Kieswerk südöstlich von Güstrow wird jetzt Strom erzeugt. Auf der Brache fangen knapp 200.000 Solar-Module die Energie der Sonne ein. Doch der Nordosten hat bei der Nutzung der Sonnenkraft noch Luft nach oben, meint auch Ministerpräsidentin Schwesig.

Dobbin-Linstow | An der Autobahn 19 bei Linstow (Landkreis Rostock) ist am Freitag der nach Betreiberangaben leistungsstärkste Solarpark Mecklenburg-Vorpommerns offiziell ans Netz gegangen. In einem ehemaligen Kiestagebau nahe Zietlitz wurden auf 86 Hektar knapp 200.000 Solar-Module installiert. Wie der Schweriner Energieversorger Wemag als Mitinvestor mitteilte, verf...

