Buntes : Soltwedel gewinnt auch Norddeutsche Hirschrufermeisterschaft

Thomas Soltwedel, amtierender Deutscher Meister im «Hirschröhren», hat auch die Norddeutsche Hirschrufermeisterschaft gewonnen. Der 55-Jährige aus Dobbin/Linstow (Landkreis Rostock) setzte sich am Sonntag bei den 13. Meisterschaften in Bollewick (Mecklenburgische Seenplatte) zum dritten Mal in Folge gegen die Konkurrenz durch. Er gewann mit 73 Punkten deutlich vor Immo Ortlep (64) und Steffen Hüper (58) - beide stammen aus Niedersachsen. Es gab insgesamt sieben Bewerber.

Avatar_prignitzer von dpa

29. September 2019, 17:19 Uhr

«Das war diesmal ein sehr hohes Niveau», erklärte Organisator Volker Koch. Die Teilnehmer der Meisterschaft mussten drei unterschiedliche Rothirschrufe nachahmen. Als Hilfsmittel beim Röhren sind Gießkannen, Muscheln oder andere Blasgeräte erlaubt. Die Jury konnte die Akteure dabei nicht sehen - ähnlich wie bei der Show «The Voice of Germany».

Rund 300 Zuschauer verfolgten das Spektakel im Rahmen des Markttages «Jagd, Wald & Wild» des Jagdverbandes Müritz. Soltwedel hatte den Titel «Deutscher Meister» im Februar bei einer der größten Jagdmessen Europas in Dortmund errungen.