Wetter : Sommerstimmung an der Ostseeküste

Timmendorfer Strand/Warnemünde (dpa) - Das Sommerwetter hat am Wochenende Zehntausende Kurzurlauber und Tagesausflügler an die Ostseeküste gelockt. In Timmendorfer Strand und den umliegenden Küstenorten etwa herrschte Hochbetrieb. Besonderes Glück hatten die Sonnenfans, die noch einen Strandkorb ergatterten. Die wenigen Vermieter, die ihre Strandkörbe bereits rausgestellt hatten, konnten sich über die Nachfrage nicht beklagen. Viele waren bereits am Vormittag komplett ausgebucht. Auch in den Strand- und Straßencafés herrschte Hochbetrieb.

von dpa

08. April 2018, 17:02 Uhr

Auch in Warnemünde oder auf Rügen zog es Tausende an die Strände zu ausgiebigen Spaziergängen. Vereinzelt wurden sogar schon die ersten Badenden entdeckt. Allerdings gab es nicht viele, die sich in das etwa fünf Grad kalte Wasser wagten.