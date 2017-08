Soziales : Sommertour: Verein bringt Kindern Spielzeug und Bücher

Mit der Übergabe von Spielzeug, Büchern und anderen Spenden an die Kinderklinik des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums Neubrandenburg hat der Demminer Verein Junge Europäer am Mittwoch seine diesjährige Sommertour für kranke Kinder beendet. Wie Vereinsvorsitzender Siegfried Logall sagte, wurden sechs Kinderkliniken bedacht, darunter drei in Litauen sowie die Einrichtungen in Greifswald, Schwerin und Neubrandenburg. Der Verein überbrachte Spenden, die er bei überwiegend deutschen Herstellern eingeworben hatte, und mit denen die Spielzimmer für die jüngsten Patienten ausgestattet werden sollen.