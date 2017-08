Kunst : Sonderschau für Bildhauer Avramidis wird eröffnet

Die Stadt Neustrelitz ehrt den Wiener Bildhauer Joannis Avramidis (1922-2016) ab Samstag (15.00 Uhr) mit einer Sonderschau in der Schlosskirche. Unter dem Motto «Figuren» werden 20 Arbeiten von einem der bedeutendsten Bildhauern Europas ab Mitte des 20. Jahrhunderts gezeigt, wie Kurator Raimund Hoffmann erklärte. Es sei die erste Ausstellung von Avramidis im Osten Deutschlands. Anlass ist der 95. Geburtstag, der 2017 begangen worden wäre. Neustrelitz befinde sich in guter Gesellschaft, erklärte der Kunsthistoriker. Im Leopold-Museum Wien laufe dazu eine große Avramidis-Retrospektive. Zur Eröffnung wurden auch die Kinder des Bildhauers aus Österreich in Neustrelitz erwartet.