Gesundheit : Sondersitzung des Landtags zur Corona-Pandemie

Der Landtag kommt heute (12.00 Uhr) zu einer Sondersitzung zusammen, um über die jüngsten Entwicklungen und die weiteren Schritte des Landes in der Corona-Krise zu diskutieren.

Schwerin | Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will eine Regierungserklärung abgeben. Schwesig hat bereits eine Ausweitung der Tests angekündigt, um in der aktuellen, dritten Infektionswelle für ein Abflauen der Infektionszahlen zu sorgen. Schwesig hält es für geboten, in den kommenden Wochen 40 Prozent der Bevölkerung regelmäßig zu testen, um Infizierte ...

