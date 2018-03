Brände : Sonne setzt über Altglas Balkon in Brand

von dpa

21. März 2018, 07:51 Uhr

Obwohl sich der Winter im Nordosten hartnäckig hält, hat die Sonne in Stralsund schon einen Balkonbrand verursacht. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch erklärte, kam es am Dienstag im vierten Geschoss eines Plattenbaus zu einem Feueralarm. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen auf dem Balkon und mussten die Mieter belehren, nicht Papier und Altglas zusammen dort zu lagern. Die Gläser haben wie ein Brennglas gewirkt und den Papiermüll in Brand gesetzt, wie eine Sprecherin erklärte. Die Mieter müssten nun für den Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an der Fassade aufkommen. Verletzt wurde niemand.