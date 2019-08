Wetter : Sonne und Gewitter am Wochenende erwartet

Erst wird es sonnig, dann regnerisch: Am Wochenende wird in Mecklenburg-Vorpommern warmes, aber nicht durchgängig schönes Wetter erwartet. Am Samstag dürfen sich Menschen noch auf Höchsttemperaturen von bis zu 33 Grad Celsius im Binnenland freuen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag mitteilte. An der Küste werden sonnige 27 Grad erwartet.

Avatar_prignitzer von dpa

30. August 2019, 08:24 Uhr

Auch Sonntag wird es laut der Prognose morgens noch unter anderem in Greifswald warm. Doch im Laufe des Tages werde es voraussichtlich zu Schauern und Gewittern im Wechsel mit Sonnenschein im Binnenland kommen. Die Temperaturen liegen am Sonntag im Süden des Bundeslandes bei bis zu 32 Grad Celsius, im Norden bei bis zu 30 Grad Celsius, so die Prognose.