Wetter : Sonnenschein bei frostigen Temperaturen am Wochenende

Am Wochenende rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Kälte, Nebel und Sonnenschein in Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin | Am Samstag löst sich der Nebel voraussichtlich auf und es wird viel Sonne erwartet, wie der DWD am Freitag mitteilte. Die Temperaturen liegen laut der Prognose bei minus einem Grad in Schwerin. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf minus ...

