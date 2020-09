Wetter : Sonniges und trockenes Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern

Viel Sonnenschein dominiert das Wetter am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern. Bei Temperaturen um 20 Grad ist es durchweg trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Freitag zeigt sich nach Nebelfeldern am Morgen bereits den ganzen Tag die Sonne. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 18 und 21 Grad.

Avatar_prignitzer von dpa

18. September 2020, 09:41 Uhr