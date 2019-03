Raumfahrt : Sowjetischer Kosmonaut und Jähn-Begleiter Bykowski gestorben

Der frühere sowjetische Kosmonaut und Weltraum-Begleiter von DDR-Raumfahrer Sigmund Jähn, Waleri Bykowski, ist tot. Er sei bereits am Mittwoch mit 84 Jahren nahe Moskau gestorben, teilte das Kosmonautenausbildungszentrum «Juri Gagarin» mit. Insgesamt verbrachte der gelernte Kampfpilot Bykowski mehr als 20 Tage im All. Beim Weltraumflug mit dem Deutschen Jähn 1978 war Bykowski Kommandant des sowjetischen Raumschiffes «Sojus 31». Knapp acht Tage blieben die beiden im Weltraum und umkreisten 125 Mal die Erde. Jähn galt danach in der DDR als Held. Bykowski arbeitete nach seiner Rückkehr weiter für das Gagarin-Zentrum, beendete aber in den 1980er Jahren seine aktive Karriere als Raumfahrer.

von dpa

28. März 2019, 18:33 Uhr

«Er war mein Kommandant», sagte Jähn zur Todesnachricht. Der 82-Jährige habe seinen Kollegen erst unlängst in Russland gesehen. Er sei da aber schon von gesundheitlichen Problemen gezeichnet gewesen, sagte Jähn. «Wir hatten uns gut verstanden. Wir hatten regelmäßig Kontakt zu Feiertagen.» Kremlchef Wladimir Putin würdigte Bykowski als «Menschen mit außergewöhnlichem Mut und Stärke.»

Auch Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller (SPD), äußerte sich zum Tod Bykowskis: «Berlin trauert um seinen Ehrenbürger und um einen mutigen Menschen, der zu den ersten gehört hat, die das Risiko und die Herausforderung auf sich genommen haben, die Tür in den Kosmos aufzustoßen.»

Zum 25-jährigen Jubiläum seines Fluges mit Jähn sagte Bykowski der Deutschen Presse-Agentur: «Ich war in den Kosmos verliebt.» Er habe aber erkannt, dass seine Zeit als Raumfahrer vorbei sei. Die Rivalität in der Raumfahrt zwischen den USA und der Sowjetunion im Kalten Krieg sah er kritisch. «Wir würden auf diesem Gebiet ohne jeden Zweifel heute noch viel besser dastehen und weiter sein, wenn man nicht die Weltraumforschung voreinander geheim gehalten hätte.»