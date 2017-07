Geschichte : Sozialistische Zukunft: Ausstellung im DDR Museum

Es gehe um gesellschaftliche und technische Utopien der fünfziger und sechziger Jahre in der DDR, so das Museum. In dieser Zeit habe es einen starken Glaube an Wissenschaft und Fortschritt gegeben. Nach dem ersten Weltraumflug des sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin 1961 habe es eine regelrechte Euphorie gegeben.

Spätestens im Jahr 2000 sollte weltweit der Kommunismus gesiegt haben, sagte der wissenschaftliche Leiter des Museums, Stefan Wolle. In Filmen und Büchern sei ein sorgenfreies Leben beschworen worden, das nur im Sozialismus möglich sei.

DDR-Museum

von dpa

erstellt am 17.Jul.2017 | 13:17 Uhr