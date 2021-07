Kindergärten : Sozialministerin: Einsatz von Kita-Alltagshelfern

In Frühjahr stellte das Sozialministerium vier Millionen Euro für weiteres Kita-Personal zur Verfügung. Mehr als die Hälfte wurde schon abgerufen. Die Alltagshelfer sollen den Kitas erhalten bleiben.

Schwerin | Nach Plänen von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) sollen die so genannten Kita-Alltagshelfer in Mecklenburg-Vorpommern von 2022 an dauerhaft zum Einsatz kommen. Dafür sollen jährlich drei bis vier Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, wie das Sozialministerium in Schwerin auf Anfrage mitteilte. Dies hänge jedoch von den Beratungen über den...

