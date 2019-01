Kunst : Sozialministerin: Frauen in der Kunst werden benachteiligt

Frauen in der Kunst werden nach den Worten von Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) benachteiligt. «Frauen haben es auch in der Kunstszene immer noch schwerer als Männer», sagte sie am Samstag laut einer Pressemitteilung in Bad Doberan (Landkreis Rostock). Studien belegten, dass Frauen auf Ausstellungen und in Katalogen weniger präsent seien, ihre Werke zu geringeren Preisen verkauft würden und somit sowohl ihre Einkommenssituation als auch ihre Alterssicherung als prekär einzuschätzen seien. «Nur mit gezielter Förderung und Vernetzung kann ein Beitrag dazu geleistet werden, junge Künstlerinnen zu professionalisieren», erklärte Drese.

von dpa

26. Januar 2019, 14:31 Uhr

Die Ministerin sprach auf einer Veranstaltung von MentoringKunst. Das dreijährige Programm zur Förderung von Frauen in Kunst und Literatur wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern und der EU mit 366 000 Euro finanziert. Es soll den Künstlerinnen zeigen, wie sie mehr verdienen können.