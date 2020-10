Tourismus : Sparkassenverband legt Tourismusbarometer für MV vor

Nach Jahren des Wachstums hat die Tourismusbranche auch im Nordosten durch die Corona-Krise einen drastischen Dämpfer erlitten. In seinem Tourismusbarometer, das heute in Wismar für Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt wird, will der Ostdeutsche Sparkassenverband ein erstes Resümee für 2020 ziehen. Zudem sollen mögliche Konsequenzen aus dem veränderten Buchungs- und Reiseverhalten aufgezeigt werden.

07. Oktober 2020, 01:57 Uhr