Krankheiten : Spaßbäder und Saunen an Seenplatte wegen Corona geschlossen

Im Zuge der Corona-Krise haben nun auch mehrere Spaß- und Freizeitbäder im Nordosten ihre Türen geschlossen, die bisher zum Teil noch geöffnet hatten. So empfangen das Wonnemar Wismar, die Oase in Güstrow und auch die Müritztherme Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) jetzt keine Gäste mehr, wie die Betreiber am Dienstag mitteilten.

Avatar_prignitzer von dpa

17. März 2020, 17:45 Uhr

Auch im Van der Valk Resort an der Autobahn 19 in Linstow (Landkreis Rostock) ist der Freizeit- und Saunatrakt geschlossen worden, wie eine Resort-Sprecherin erklärte. Der Hotel- und Restaurantbereich habe derzeit noch geöffnet, die Auslastung sei wegen der vielen Absagen - etwa von Tagungen - aber stark gesunken.

Die Geschäftsführung für das große Resort und mehrere weitere Häuser beobachte die aktuelle Lage und bewerte sie ständig neu, sagte die Sprecherin. Um die Infektionsgefahr durch das neuartige Coronavirus einzudämmen hat die Schweriner Landesregierung weitreichende Einschränkungen bis nach Ostern beschlossen. Auch der Tourismus soll drastisch reduziert werden.