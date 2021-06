Parteien : SPD beschließt einstimmig Landtagswahlprogramm

Die SPD will einen zusätzlichen Feiertag in MV einführen, die Wasserstofftechnologie zu einem neuen Wirtschaftszweig und Jobbringer machen und das Rufbus-System für die Dörfer ausweiten. Entsprechend dick ist das beschlossene Landtagswahlprogramm.

Wismar | Die SPD Mecklenburg-Vorpommern hat ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl am 26. September beschlossen. Auf einem Parteitag in Wismar stimmten am Samstag alle anwesenden Delegierten für das mehr als 100-seitige „Regierungsprogramm 2021-2026“. Zuvor hatten sie mehr als drei Stunden darüber diskutiert und noch kleinere Änderungen eingearbeitet. Schwer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.