Parteien : SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz: Wahlkampf im Nordosten

Parchim/Stralsund (dpa/mv) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz rührt auch in Mecklenburg-Vorpommern die Werbetrommel für sich und seine Partei. Am heutigen Mittwoch um 11.00 Uhr wird der SPD-Bundesvorsitzende zu einem ganztägigen Besuch im Nordosten erwartet. Zum Auftakt wird Schulz, der sich in jungen Jahren Hoffnung auf eine Karriere im Profifußball gemacht hatte, ein Fußball-Turnier in Parchim besuchen. Das von dem Satire-Projekt «Storch Heinar» veranstaltete Turnier gilt als sportliches Zeichen für Toleranz und gegen rechte Hetze. Für den Nachmittag sind dann Besuche im Ozeaneum und bei einem Bürgerfest in Stralsund geplant. Bei einer Wählerumfrage Ende Juli war die Nordost-SPD auf 21 Prozent und damit Platz zwei hinter der CDU gekommen, die 32 Prozent erreichte. Zur Bundestagswahl 2013 hatten die Sozialdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern mit 17,8 Prozent eines ihrer schlechtesten Ergebnisse erzielt und waren hinter CDU und Linke nur drittstärkste Kraft geworden.

von dpa

erstellt am 16.Aug.2017 | 03:02 Uhr