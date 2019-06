Landtag : SPD-Landtagsfraktion in St. Petersburg

von dpa

26. Juni 2019, 12:57 Uhr

Die SPD-Landtagsfraktion ist in dieser Woche zu einem Informationsbesuch im russischen St. Petersburg. Von den 26 Abgeordneten seien 13 mitgefahren, sagte ein Fraktionssprecher in Schwerin. Die Gruppe hat dem Sprecher zufolge unter anderem die Kirow-Werke besichtigt. Außerdem stünden Gespräche auf dem Programm, darunter mit Vertretern der Deutsch-Russischen Außenhandelskammer, der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung und der Legislativversammlung des Leningrader Gebiets. Das Leningrader Gebiet ist die russische Partnerregion von Mecklenburg-Vorpommern. In dem Gespräch sei es um eine Zusammenarbeit des Landtags und der Legislativversammlung gegangen, sagte der Fraktionssprecher. Die Russland-Reise der Sozialdemokraten dauert von Montag bis Donnerstag.