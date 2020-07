Landtag : SPD-Politiker mahnt krisensicheres Konzept für MV Werften an

Der SPD-Landtagsabgeordnete Tilo Gundlack sieht die Zukunft der MV-Werften im Bau kleinerer Kreuzfahrtschiffe und erwartet dazu vom malaysischen Werfteigner rasch die erforderlichen Kurskorrekturen. «Die Corona-Krise hat gezeigt, wie anfällig die klassischen Kreuzfahrtbetreiber sind. Große Schiffe mit zu vielen Menschen an Bord, das wird nach Corona nicht mehr funktionieren», erklärte Gundlack am Montag in Schwerin. Der Umbruch müsse als Chance begriffen und die Produktion umgestellt werden. «Um die Zukunft von tausenden Arbeitsplätzen, Fachwissen und Tradition in MV zu sichern, fordern wir jetzt zügiges Handeln», so Gundlack.

Avatar_prignitzer von dpa

20. Juli 2020, 18:24 Uhr