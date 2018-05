Soziales : Spendengala «Windflüchter»: fast 70 000 Euro für guten Zweck

Die 2. «Windflüchter»-Spendengala hat am Samstagabend in Stralsund 69 690 Euro für die Stiftung «Betroffen» des Medizinprofessors Matthias Birth eingebracht. Dies teilten die Veranstalter am Sonntag mit. Die Stiftung widmet sich Krebskranken und unterstützt verschiedene Projekte.

13. Mai 2018, 17:51 Uhr

Die Spenden der Gala sollen den Angaben zufolge unter anderem dem Projekt «Wünschewagen» des Arbeitersamariterbundes Mecklenburg-Vorpommern zugute kommen, der Sterbenden letzte Wünsche erfüllt - etwa einen Ausflug, den Besuch eines Konzerts oder des Spiels des Lieblingsvereins. Außerdem soll mit dem Geld ein Präventionsprojekt zur Information über die Schutzimpfung gegen Gebärmutterhalskrebs unterstützt werden.

Die Spendengala steht nach Angaben der Veranstalter unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Altbundespräsident Joachim Gauck habe das Grußwort gehalten.