Theater : Spielzeitstart an Mecklenburg-Vorpommerns Theatern

Die Theater in Mecklenburg-Vorpommern starten in die neue Spielzeit. Spannende Projekt werden an den Bühnben vorbereitet. Dazu gehört die Uraufführung von Saša Stanišićs Literatur-Bestseller «Vor dem Fest» am Mecklenburgischen Staatstheater am 22. September. Im Neustrelitzer Theater kommt «Der Bajazzo» mit künstlerischer Verstärkung aus Berlin auf die Bühne. In der Oper, die im Zirkusmilieu spielt, werden neben Sängern auch Absolventen der Staatlichen Artistenschule Berlin auftreten. Im Sommer 2018 will das Volkstheater Rostock die Inszenierung dann in der Halle 207 der ehemaligen Neptunwerft zeigen. Das Theater Vorpommern bringt mit der Oper «Endstation Sehnsucht» nach dem Stück von Tennessee Wiliams eine deutschsprachige Erstaufführung auf die Bühne.

von dpa

erstellt am 16.Sep.2017 | 10:11 Uhr