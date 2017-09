Wahlen : Spitzenpolitiker mit letzten Wahlkampf-Auftritten

vergrößern 1 von 1 Foto: Maurizio Gambarini 1 von 1

von dpa

erstellt am 22.Sep.2017 | 10:49 Uhr

Im Werben um die Gunst der Wähler reizen die Parteien auch in Mecklenburg-Vorpommern die Möglichkeiten bis zum Letzten aus und suchen noch am Tag vor der Bundestagswahl den direkten Kontakt. So besucht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag nochmals ihren Wahlkreis in Vorpommern, den sie seit 1990 in ununterbrochener Folge als direkt gewählte Abgeordnete im Parlament vertritt. In Rostock wirbt ebenfalls am Samstag Linken-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch für sich und seine Partei. In Schwerin greift Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nochmals in den Wahlkampf ein und unterstützt dort die SPD-Kandidatin Martina Tegtmeier. AfD-Landeschef Leif-Erik Holm will in Greifswald um Wähler werben und die Grünen-Landesvorsitzende Claudia Müller schon am Freitagabend beim Kneipenfest in Schwerin.