Kriminalität : Sportwettbüro beraubt: Täter noch flüchtig

Nach einem Überfall auf ein Sportwettbüro in Neubrandenburg fahndet die Polizei weiter nach dem Tatverdächtigen. Die Suche blieb bisher ohne Erfolg, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend in Neubrandenburg erklärte. Der mit einer schwarzen Maske bekleidete Täter hatte den Mitarbeiter des Wettbüros am späten Samstagabend in der Oststadt mit einem «waffenähnlichen Gegenstand» bedroht und die Einnahmen erbeutet. Dabei soll es sich um mehrere Hundert Euro handeln.