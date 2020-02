Schwimmen : Springertag: Rüdiger/Hausding gewinnen Synchron-Wettbewerb

Lars Rüdiger und Patrick Hausding haben am zweiten Tag des 65. Internationalen Springertages in Rostock für den ersten deutschen Sieg gesorgt. Das Duo aus Berlin entschied am Samstag den Wettbewerb im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett für sich. Rüdiger/Hausding kamen im Finale auf 395,79 Punkte und verwiesen die US-Amerikaner Michael Hixon/Andrew John Capobianco (392,28) knapp geschlagen auf den zweiten Platz. Dritte wurden die Polen Andrzej Rzeszutek/Kacper Lesiak (382,56).

22. Februar 2020, 18:08 Uhr

Im Frauen-Wettbewerb vom Drei-Meter-Brett belegte Tina Punzel wie schon tags zuvor im Synchron-Springen vom Turm den zweiten Rang. Mit 303,00 Punkten musste sich die Dresdnerin, die vor Wochenfrist an gleicher Stelle drei deutsche Meistertitel gewonnen hatte, der US-Amerikanerinnen Christine Schultz Brooke (314,10) beugen.

Für die deutsche Elite um Rekord-Europameister Hausding ist das dreitägige traditionelle Kräftemessen mit Startern aus 27 Nationen in der Hansestadt die erste internationale Standortbestimmung in diesem Jahr. Der erste Höhepunkt im Olympia-Jahr findet dann vom 21. bis 26. April in Tokio statt. In der Olympia-Stadt wollen die deutschen Springer weitere Startplätze für die Sommerspiele sichern. Bislang haben Hausding und Punzel vom Drei-Meter-Brett Quotenplätze erreicht.