Volleyball : SSC Schwerin bangt um Einsatz von Greta Szakmary

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin bangt vor dem Europapokalrückspiel bei Rocheville Le Cannet um den Einsatz von Greta Szakmary. Die ungarische Nationalspielerin laboriert an einer Nasennebenhöhlenentzündung. Hinter ihrem Einsatz im CEV-Cup am Dienstagabend (20.00 Uhr) beim französischen Vizemeister steht daher noch ein dickes Fragezeichen. «Ich hoffe, dass Greta Szakmary spielen kann, wir hatten sie in der Bundesliga gegen Vilsbiburg extra noch geschont. Doch ganz gleich, wie es kommt: Das wird ein unglaublich schweres Spiel», sagte Trainer Felix Koslowski.