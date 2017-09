Volleyball : SSC Schwerin holt kroatische Nationalspielerin

«Mit ihr gewinnen wir eine erfahrene, routinierte und vielseitig einsetzbare Verstärkung für unser Team. Ihre Verpflichtung ist gleichzeitig der Schlusspunkt unserer Kaderplanung», sagte SSC-Geschäftsführer Andreas Burkard in einer Pressemitteilung. Der deutsche Rekordmeister hat die sechs Abgänge nach dem vergangenen Spieljahr durch sechs neue Spielerinnen ersetzt.

Der deutsche Meister startet am 8. Oktober im Supercup gegen Pokalgewinner Allianz MTV Stuttgart in der TUI-Arena Hannover in die Saison. Zum Saisonauftakt in der Bundesliga steht für den SSC am 14. Oktober ein Auswärtsspiel bei den Roten Raben Vilsbiburg auf dem Programm.

erstellt am 06.Sep.2017 | 18:12 Uhr