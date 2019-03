Volleyball : SSC Schwerin schließt Bundesliga-Hauptrunde ab

Die Volleyballerinnen des deutschen Meisters und Pokalsiegers SSC Palmberg Schwerin proben für die Viertelfinal-Playoffs. Im letzten Spiel der Bundesliga-Hauptrunde erwartet das Team von Trainer Felix Koslowski heute Abend den Tabellenletzten VCO Berlin in der heimischen Palmberg-Arena. Der SSC ist klarer Favorit in der Partie gegen die sieglosen Hauptstädterinnen, die in dieser Saison lediglich zwei Sätze gewinnen konnten.

von dpa

23. März 2019, 01:08 Uhr

Unabhängig vom Ausgang der Partie gehen die Mecklenburgerinnen als Tabellen-Zweiter in die Runde der besten Acht. Tabellenführer MTV Stuttgart hat vier Punkte mehr auf dem Konto und empfängt in seinem letzten Hauptrundenspiel am Samstag den Vierten SC Potsdam.