Volleyball : SSC Schwerin startet mit 3:1-Sieg in Suhl in die Bundesliga

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin sind mit einem Pflichtsieg in die Bundesliga-Saison gestartet. Eine Woche nach dem erneuten Gewinn des Supercups setzte sich das Team von Trainer Felix Koslowski am Samstagabend wie erwartet beim VfB Suhl mit 3:1 (18:25, 25:18, 25:22, 25:21) durch. Im ersten Heimspiel erwartet der SSC am 10. Oktober (17.00 Uhr) den USC Münster in der Palmberg Arena.

04. Oktober 2020, 09:45 Uhr