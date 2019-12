Volleyball : SSC Schwerin startet mit Sieg in Sliedrecht in den Europacup

Die Volleyballerinnen des deutschen Pokalsiegers SSC Palmberg Schwerin sind erfolgreich in die Europapokal-Saison gestartet. In der Vorrunde des CEV-Cups kam das Team von Trainer Felix Koslowski am Mittwochabend beim niederländischen Meister Sliedrecht Sport nach nur 66 Spielminuten zu einem souveränen 3:0 (25:17, 25:17, 25:19)-Sieg und verschaffte sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel findet am 17. Dezember (19.00 Uhr) in der heimischen Palmberg-Arena.

Avatar_prignitzer von dpa

04. Dezember 2019, 21:02 Uhr

Als erfolgreichste Punktesammlerinnen zeichnete sich die ungarische Nationalspielerin Greta Szakmáry aus. Koslowski gab in dem einseitigen Duell einigen Spielerinnen der zweiten Reihe längere Einsatzchancen. Für die Mecklenburgerinnen war dies der zehnte Pflichtspielsieg in Folge. Die bislang einzige Niederlage gab es zum Bundesliga-Auftakt Anfang Oktober mit 2:3 gegen die Ladies in Black Aachen.

Sollten die Schwerinerinnen das Achtelfinale erreichen, treffen sie dann auf den Sieger aus dem Vergleich Volejbal Brünn gegen HPK Hämeenlinna aus Finnland. Die erste Begegnung haben die Tschechinnen am Mittwochabend mit 3:2 (26:24, 19:25, 21:25, 25:13, 15:13) gewonnen.

Da der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) im Gegensatz zum vergangenen Jahr in der Champions League diesmal nur einen Startplatz für Meister Allianz MTV Stuttgart zugesprochen bekommen hat, muss der SSC im klassentieferen CEV-Cup spielen. In diesem Wettbewerb war das Koslowski-Team 2016 und 2017 jeweils bis ins Halbfinale gekommen.