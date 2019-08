Volleyball : SSC Schwerin startet Vorbereitung dezimiert

Ohne Cheftrainer Felix Koslowski und zahlreiche Nationalspielerinnen ist Volleyball-Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin in die Saisonvorbereitung gestartet. Bei der ersten Trainingseinheit waren am Montagabend lediglich McKenzie Adams, Lauren Barfield, Lea Ambrosius und Neuzugang Romy Jatzko dabei. «Wir haben jetzt vier, fünf Wochen in dieser Konstellation, werden da auch Beachvolleyball spielen und Sachen wie Kajakfahren einbauen. Wenn dann alle da sind, wird es auch noch ein Trainingslager geben vor dem ersten Spiel am 3. Oktober», sagte Co-Trainer Martin Frydnes.

von dpa

13. August 2019, 15:14 Uhr

Nationaltrainer Koslowski bereitet die deutsche Nationalmannschaft derzeit auf die Europameisterschaft vom 23. August bis 8. September in Polen, der Türkei, der Slowakei und Ungarn vor. Zum Kader gehören mit Nele Barber, Kimberly Drewniok, Denise Hanke und Anna Pogany vier Schwerinerinnen. Weitere ausländische SSC-Spielerinnen sind bei ihren Nationalmannschaften im EM-Einsatz.

In der EM-Vorrunde in Bratislava treffen die Deutschen in Gruppe D auf Gastgeber Slowakei, Spanien, die Schweiz, Russland und Weißrussland. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die vier besten Teams für das Achtelfinale.

Der SSC trifft zum Bundesliga-Auftakt am 3. Oktober (17.10 Uhr) in der heimischen Palmberg-Arena auf die Ladies in Black Aachen. Die Partie wird live bei Sport1 übertragen. Im Supercup spielen die Pokalsiegerinnen am 20. Oktober in Hannover gegen Meister Allianz MTV Stuttgart.