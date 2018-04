Volleyball : SSC Schwerin will Einzug ins Finale vorzeitig perfekt machen

Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin will bereits im zweiten von drei möglichen Halbfinals den Einzug ins Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft perfekt machen. Dazu müssen die Mecklenburgerinnen nach dem 3:0-Auswärtserfolg vom vergangenen Dienstag den Dresdner SC am (morgigen) Samstagabend vor heimischem Publikum erneut bezwingen. «Natürlich ist weiter Vorsicht geboten. Auch der SC Potsdam gewann das erste Spiel im Viertelfinale in Dresden und musste die weiteren Partien deutlich abgeben. Aber wir sind nicht Potsdam, am Samstag soll der Finaleinzug klargemacht werden», sagte Trainer Felix Koslowski.

von dpa

06. April 2018, 09:33 Uhr

Auch die Spielerinnen sind sehr zuversichtlich. «Es beginnt am Samstag wieder bei Null. Aber ich habe ein gutes Gefühl», sagte SSC-Mannschaftsführerin Jennifer Geerties. Sollte der deutsche Rekordmeister sein Heimspiel gegen den Pokalsieger allerdings verlieren, kommt es eine Woche später zum Entscheidungsspiel.