Volleyball : SSC-Team will mit Sieg gegen Dresden Rang drei sichern

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin wollen mit einem Sieg am Donnerstag (18.00 Uhr) gegen den Dresdner SC den dritten Platz in der Tabelle perfekt machen.

Schwerin | In dieser Saison steht es 2:1 für die Schwerinerinnen. Den Siegen im Supercup und DVV-Pokalhalbfinale steht die klare 0:3-Niederlage im Bundesliga-Hinspiel am 20. Januar gegenüber. Trainer Felix Koslowski sagte am Dienstag mit Blick auf das bislang letzte Duell gegen den aktuellen Zweiten: „Wir konnten zu dem Zeitpunkt nicht aus dem Vollen schöpfen. A...

