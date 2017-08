Kriminalität : Staatsanwalt prüft Haftbefehl gegen Dauer-Autoknacker

Nach rund 100 Autoaufbrüchen in Parchim prüft die Staatsanwaltschaft Schwerin derzeit, ob ein Haftbefehl gegen den gefassten Tatverdächtigen beantragt wird. Der 42-Jährige hatte am Dienstag gestanden, für die seit Jahresbeginn andauernde Serie verantwortlich zu sein, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch erklärte. Motiv soll Geldnot gewesen sein. Die Polizei war dem Mann aus der Region Parchim dank eines Zeugen bereits in der Nacht zu Montag auf die Spur gekommen.