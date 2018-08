Tourismus : Staatskanzleichef fordert mehr Qualität auf Campingplätzen

Der Schweriner Staatskanzlei-Chef Reinhard Meyer (SPD) hat Qualitätsverbesserungen auf den Campingplätzen in Mecklenburg-Vorpommern gefordert. «Die Ansprüche sind heute andere als vor zehn oder zwanzig Jahren», sagte Meyer am Montag bei einem Besuch der Fachmesse «Caravan Salon» in Düsseldorf laut Pressemitteilung. Die Gästezufriedenheit müsse an erster Stelle stehen. Im vergangenen Jahr mit einem verregneten Sommer war nach Meyers Worten die Zahl der Gästeübernachtungen auf den Campingplätzen in Mecklenburg-Vorpommern rückläufig. Im ersten Halbjahr 2018 habe es jedoch wieder einen Anstieg gegeben.

von dpa

27. August 2018, 11:27 Uhr

«Der Camping- und Wohnmobiltourismus ist für Mecklenburg-Vorpommern von großer Bedeutung», betonte Meyer. Das Land verfüge über 208 Camping- und Wohnmobilstellplätze. Damit sei der Nordosten in diesem Tourismussegment gut aufgestellt. Die Qualität auf den Plätzen müsse aber ständig weiter verbessert werden.

Beim jüngsten Campingplatz-Test des Automobilclubs ADAC, der zu Jahresbeginn veröffentlicht worden war, hatten zwei Plätze im Nordosten fünf Sterne und 22 weitere vier oder viereinhalb Sterne bekommen. Damit liege Mecklenburg-Vorpommern bundesweit im Spitzenbereich, hatte der ADAC erklärt.

Am «Caravan Salon» nehmen laut Staatskanzlei sieben Aussteller aus Mecklenburg-Vorpommern teil. Insgesamt präsentieren sich in Düsseldorf rund 600 Aussteller.