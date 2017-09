Konjunktur : Stabile Konjunktur sorgt für wenige Insolvenzen in MV

Die stabile Konjunktur in Mecklenburg-Vorpommern sorgt für eine geringe Zahl von Unternehmensinsolvenzen. Mit 23 Pleiten je 10 000 Firmen lag der Nordosten im ersten Halbjahr 2017 unter dem deutschen Durchschnitt von 32, wie die Wirtschaftsauskunftei Crif Bürgel am Montag in Hamburg mitteilte. Die Zahl der Insolvenzen in MV sei um 16,1 Prozent gesunken - der viertstärkste Rückgang nach dem Saarland, Sachsen und Hamburg. Im ersten Halbjahr meldeten den Angaben zufolge 130 Firmen Insolvenz an.