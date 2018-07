Kirche : «Starke Stücke»: Kinoreihe in mecklenburgischen Dorfkirchen

Bereits zum siebten Mal soll am 2. August die Filmreihe «Starke Stücke. Berührt und diskutiert.» in mecklenburgischen Dorfkirchen starten. Die Eröffnungsvorstellung soll in der Kirche Prillwitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stattfinden, insgesamt sind 27 Kinoabend im ganzen Land geplant, wie der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg mitteilte.

von dpa

30. Juli 2018, 15:31 Uhr

«Die von den Kirchengemeinden aus einem eigens erstellten Kanon ausgewählten Filme beinhalten Themen, die uns und unsere Gesellschaft aktuell bewegen», sagte Propst Dirk Sauermann. Die Filme sollten unterhalten, zum Überdenken der eigene Positionen einladen und zu offenen Gesprächen führen.

Insgesamt sollen laut Plan 17 Filme gezeigt werden, darunter etwa «Ich, Daniel Blake», «Überleben in Demmin» oder «Die Kunst sich die Schuhe zu binden». Die Reihe ist eine Kooperation des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Mecklenburg mit dem Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis, dem Projekt "Kirche stärkt Demokratie" und Filmland Mecklenburg-Vorpommern.