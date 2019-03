Tourismus : Start der Heringswochen: Usedomer Köche mit neuen Rezepten  

Die Heringe sind wieder da. Die Gastronomie auf der Insel Usedom feiert die Ankunft der Schwärme in den kommenden sechs Wochen mit den Usedomer Heringswochen. Am Samstag (19.00 Uhr) starten sie mit der traditionellen Heringsgala im Strandhotel «Seerose» in Kölpinsee. Dort kreieren Spitzenköche aus Greifswald, Berlin, Heiligendamm und Göhren mit dem Team der «Seerose» ein Fünf-Gänge-Menü rund um das «Silber des Meeres».

von dpa

02. März 2019, 09:10 Uhr

Während der Hering früher als Arme-Leute-Essen galt, wird er heute als Delikatesse zubereitet. Viele Küchenchefs warten alljährlich mit neuen Rezepten auf und setzen Hering in den verschiedensten Variationen auf die Speisekarten. So kombiniert das Forsthaus Damerow das Zweierlei vom Hering «sauer und salzig» auf Rote-Bete-Salat mit Wildschweinschinken. Insgesamt beteiligen sich an den Heringswochen mehr als 20 Restaurants auf der Ostseeinsel, wie die Usedom Tourismus GmbH mitteilte.

Neben den Restaurants widmen sich auch eine Fotoausstellung, eine Filmpräsentation, Vorträge und Führungen dem Hering und der Fischerei. So ist seit Freitag eine Foto-Ausstellung von Matthias Gründling über die Fischer von Usedom in Bansin zu sehen.