Schulen : Start für Gymnasium mit Schülern aus 15 Bundesländern

Mit einem umfangreichen Hygieneplan und Coronatests für Lehrer ist die private Internatsschule in Torgelow (Mecklenburgische Seenplatte) in das Schuljahr gestartet. «Wir haben 270 Schüler und viele davon bleiben zunächst bis zu den Herbstferien da», sagte der Leiter des Gymnasiums, Mario Lehmann, am Dienstag. Die Schüler kommen aus 15 Bundesländern, Saudi-Arabien, Russland und der Ukraine, weshalb die Ferien für die Torgelower Internatsschule immer etwas anders - diesmal deutlich später - liegen, als für andere Schulen in Mecklenburg-Vorpommern.

Avatar_prignitzer von dpa

25. August 2020, 13:08 Uhr