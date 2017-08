Agrar : Start in die Apfelsaison 2017: kleine Ernte erwartet

In der etwa 140 Hektar großen Obstanlage werden nach eigenen Angaben Bio-Äpfel industriell für die Produktion von Saft angebaut. Hauptsächlich werden Äpfel der Sorte «Seestermüher» angebaut. Zudem baut das Unternehmen Bio-Holunder an.

Die Apfelanbauer in Mecklenburg-Vorpommern erwarten in diesem Jahr die kleinste Apfelernte seit 26 Jahren. Sie fällt nach Schätzungen der Betriebe nur etwa halb so groß aus wie im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Grund ist der Frost in der Blütezeit, wie Obstanbauberater Rolf Hornig im Vorfeld sagte. Im Schnitt ernten die Obstplantagen in Mecklenburg-Vorpommern 36 000 bis 37 000 Tonnen Äpfel. Im Vorjahr gab es eine sehr gute Ernte mit rund 43 700 Tonnen.

von dpa

erstellt am 30.Aug.2017 | 00:12 Uhr