Literatur : Start mit Heinz Rudolf Kunze in den Bücherfrühling

Mit einer musikalischen Lesung des Rocksängers Heinz Rudolf Kunze beginnt am Freitag der Norddeutsche Bücherfrühling in Neubrandenburg. In Begleitung des Gitarristen Carsten Klatte liest Kunze aus seinem 2016 erschienen Buch «Schwebebalken - Tagebuchtage». Die Veranstaltung im Schauspielhaus ist ausverkauft, teilten die Veranstalter mit. Der Sänger und Autor Kunze hat sich seit 2014 auch mit Texten für Kinder («Quentin Qualle») einen Namen gemacht. Der Norddeutsche Bücherfrühling in Neubrandenburg steht in diesem Jahr unter dem Motto «Kinderwelten».

von dpa

18. April 2018, 12:21 Uhr

Bis Ende Juni ist eine ganze Reihe literarischer Veranstaltungen und Ausstellungen geplant. Dazu gehören speziell für Kinder ein Vorlesewettstreit am Welttag des Buches (23. April), eine Schreibwerkstatt im Mai, das Theaterstück «Hein Hannemann auf großer Fahrt», eine Spielzeug-Ausstellung und ein Kinderfest im Brigitte-Reimann-Literaturhaus. Am 25. April liest die Malerin und Kinderbuchautorin Kristina Andres aus ihrem Roman über den Stadthasen «Mucker und Rosine».

Zu den Höhepunkten für die erwachsenen Literaturfreunde zählen die Veranstalter eine Lesung mit der Schauspielerin Hannelore Hoger, bekannt als ZDF-Kommissarin Bella Block am 31. Mai im Haus der Kultur und Bildung aus ihrem Buch «Ohne Liebe trauern die Sterne». Auch eine Buchpremiere - «Brigitte Reimann in Neubrandenburg» und ein Sommerfest mit Jazz stehen in dem von dem Maler Otto Sander Tischbein farbenfroh gestalteten Programmheft.